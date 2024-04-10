День 776-й. Самое важное к утру 10 апреля

Доллар — 92,90 рубля. Евро — 100,82 рублей.

Госдеп одобрил возможную продажу Украине комплектов для обслуживания Hawk.

СМИ: демобилизацию исключили из законопроекта о мобилизации на Украине.

США передали Украине предназначенное для хуситов иранское оружие.

СВР: американские ЧВК вербуют членов наркокартелей в ряды ВСУ.

Посольство РФ в Берне: Швейцария не приглашала Россию на саммит по Украине.

Бербок заявила, что у Германии почти исчерпан запас Patriot.

Депутат Рады сообщил об увольнении командующих «Югом» и «Западом» ВСУ.