День 776-й. Самое важное к утру 10 апреля

Главные новости
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что идея мирного урегулирования конфликта, в рамках которой страна оставляет под контролем России Крым и Донбасс, «очень примитивная». Источники The Washington Post сообщали, что подобный план рассматривал бывший президент США Дональд Трамп.
- Недавняя атака беспилотника по учебному центру Запорожской атомной электростанции свидетельствует о готовности тех, кто за ней стоял, продолжать наносить удары по ЗАЭС, несмотря на последствия. Об этом сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. По его словам, достоверно неизвестно, кто именно стоит за этими атаками. Россия обвиняет в ударах по ЗАЭС Украину. Украинская сторона причастность к ним отрицает.
- Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что удары вооруженных сил Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) могут негативно повлиять на мировой топливно-энергетический комплекс. Он посоветовал Украине наносить удары по целям, которые напрямую влияют на ход военного конфликта.
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Доллар — 92,90 рубля. Евро — 100,82 рублей.
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