День 773-й. Самое важное к утру 7 апреля

Главные новости
- Киеву, возможно, в конечном итоге придется пойти на уступки Москве, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью «Би-би-си». Он добавил, что не призывает к компромиссу сейчас.
- Франции и Германии следует взять на себя инициативу и выступить за дипломатическое урегулирование конфликта Украины и России, считает бывший немецкий канцлер Герхард Шредер.
- Сразу несколько населенных пунктов Белгородской области подверглись атакам ВСУ с помощью беспилотников, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Военный дрон, беспилотник.
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Эквадор объяснил штурм посольства Мексики угрозой побега вице-президента.
В 2023 году Индия стала лидером по поставкам лекарств в Россию, поставив 293,9 млн упаковок.
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