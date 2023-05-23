В Госдуме предложили запретить польским фурам въезд на территорию России

Согласно документу, перевозчики смогут проехать от границы страны до ближайших таможенных терминалов в целях совершения перецепки прицепов или полуприцепов.
Также проезд разрешили в случае перегрузки товаров на транспорт российских перевозчиков. Фурам запретили заправку на российских АЗС, потому что цены на бензин в России значительно ниже европейских.
Депутат Вячеслав Володин заявил, что эти меры нанесут ущерб Польше в размере около 8,5 млрд евро. По его словам, руководство страны "должно ответить за русофобскую политику".
Ранее в Госдуме предложили ввести налог на развлечения.