В Госдуме предложили ввести налог на развлечения

Депутаты от КПРФ внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект о введении сбора с посетителей ресторанов и ночных клубов в поддержку участников специальной военной операции (СВО), а также их семей. Об этом сообщает Lenta.ru.

Согласно документу, с посетителей ресторанов, ночных клубов и баров будут собирать 1% от суммы счета.

Полученные средства будут направлять в Государственный фонд поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества».

"Речь идет о той категории людей, которые могут себе позволить посетить ресторан. Причем изначально идея была ограничиться только Москвой, Санкт-Петербургом, или областными центрами. Но, я думаю, это может распространиться на всю страну", - заявил автор законопроекта, депутат Госдумы (КПРФ) Михаил Матвеев "Газете.ru".

Авторы законопроекта утверждают, что сбор не составит никаких проблем посетителям из-за небольшого размера. При этом налог создаст «положительный эффект в рамках всей страны» по оказанию помощи участникам СВО.

Ранее Госдума одобрила поправки в закон о военном положении.