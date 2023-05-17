17 мая
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Жизнь

В Госдуме одобрили законопроект об обращении с бездомными животными - в том числе их убийство

В Госдуме одобрили в первом чтении законопроект об обращении с бродячими животными в регионах. Об этом сообщает Lenta.ru.

Бродячие собаки.
Бродячие собаки.
"Каменские известия" / https://izvestiy-kamen.ru/

Согласно законопроекту, власти регионов смогут вводить собственные правила обращения с бродячими животными. Решения будут приниматься с учетом позиции граждан и обстоятельств.

В определенных случаях власти региона могут отказываться от федеральных норм об отлове животных и помещении их в приюты. Не исключено усыпление и отстрел "бродяг".

При этом терминов «усыпление» и «отстрел» в поправках не содержится.

В правительстве отметили, что принятие данных мер необходимо в связи с неблагоприятной обстановкой в некоторых регионах.

Ранее жители Алтайского края выступили против усыпления бездомных собак.

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