Негуманно и контрпродуктивно. Жители Алтайского края выступили против усыпления бездомных собак

Жители Алтайского края направили письмо губернатору из-за возможных поправок в закон «Об ответственном обращении с животными», которые предоставят регионам право на усыпление бродячих животных, сообщает Barnaul 22 .

Один из активистов выразил в письме позицию некоторых жителей Алтайского края и призвал губернатора вмешаться в ситуацию.

Неравнодушные граждане считают лоббирование поправок попыткой отдельных чиновников завуалировать свою некомпетентность и нежелание решать проблему.

«Предложение контрпродуктивно, потому что влияет на нравственные основы общества, может повлечь за собой разгул преступности, начинающийся с убийств животных-компаньонов», — говорится в тексте обращения.

Отдельным аргументом в письме указано количество смертей от несчастных случаев — заблудившиеся и погибшие в лесу, от сосулек, пожаров и утопления.

В этот же ряд зоозащитники ставят нападения собак.

«Ситуации с бездомными животными на фоне других несчастных случаев не столь многочисленны и вполне решаемы», — пишет активист.

Жители региона возмущаются, что в крае недостаточно приютов для содержания бездомных собак. Также, по их мнению, нужно подавать будущему поколению пример заботы о животных и гуманного отношения к ним.

Вместо поправок, разрешающих усыпление, активисты предлагают методы уже действующей системы: стерилизацию и чипирование.

Бродячие собаки в Рубцовске vk.com/incident_rubtsovsk

Кроме того, зоозащитники призывают к предотвращению самовыгула домашних питомцев и требуют от полиции оперативной реакции на сообщения о жестоком обращении с животными.

Активисты также обращают внимание на отсутствие в крае социальной рекламы, воспитывающей ответственное отношение к животным.

По мнению выступающих против поправок в действующий закон, у региона есть другие, гораздо более значимые и острые социальные проблемы, чем умерщвление бездомных собак.

Ранее стало известно, что Алтайский край получит право на усыпление опасных бродячих собак.