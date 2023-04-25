Алтайский край получит право на усыпление опасных бродячих собак

Регионы смогут регулировать своими законами право на усыпление бродячих собак, которые нападают на людей, сообщают « Известия ».

Соответствующий законопроект Госдума может принять 16 мая в первом чтении.

Документ позволит регионам самостоятельно принять законы относительно судьбы бродячих собак на своих территориях.

Как сказано в отзыве правительства, власти приняли во внимание сложившуюся в ряде субъектов РФ неблагоприятную обстановку с бездомными животными.

Изменения должны помочь предотвратить вред жизни или здоровью людей и обеспечить их безопасность.

В данный момент закон об обращении с животными очень строгий. Он не позволяет применять к бродячим собакам более жесткие меры, чем отлов, вакцинацию и стерилизацию.

Стаи бродячих собак держат в страхе жителей алтайского города. Дмитрий Проскурин , izvestiy-kamen.ru

В итоге собак выпускают обратно на улицы, где, будучи в стае, они продолжают нападать на людей.

Авторы проекта обеспокоены и тем, что из-за инцидентов с бездомными животными в тюрьме оказываются местные чиновники, но их виновность стоит под вопросом — их руки связаны законом.

Новый законопроект поможет региональным властям самим выбрать меры обращения с опасными животными. Речь идет в том числе и об усыплении.

«Буквально недавно бродячие животные убили мальчика в Оренбурге. После таких случаев возникает вопрос: а что важнее — жизнь собаки или человека?» — говорит автор проекта.

Ранее в Барнауле не смогли найти подрядчика на отлов бродячих животных.