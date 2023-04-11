Подрядчика на отлов бродячих собак не смогли найти в Барнауле

Напомним, что аукцион объявили в конце марта. Заявки можно было подать до 6 апреля.
Однако ни одного желающего не нашлось.
В протоколе на сайте госзакупок сказано, что в связи окончанием срока подачи заявок определение подрядчика признали несостоявшимся.
Аналогичные тендеры проходили в 2022 году, однако цена была выше — 3,2 и 4,6 млн рублей.
Заказчиком был комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи. Работы должны были выполнить до декабря 2023.
В техзадании было указано, что сумма процедуры на одного животного — 2,7 тыс. рублей. То есть подрядчик мог отловить порядка 600 животных.
Ранее власти Барнаула пообещали отловить бродячих собак в районе, где пес напал на 11-летнюю девочку.