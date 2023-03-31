31 марта
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Происшествия

В Барнауле объявили аукцион на отлов бродячих животных

Подрядчика по отлову бездомных собак и кошек выберут в Барнауле в апреле, сообщает «Банкфакс».

Собака.
Собака.
СС0

Работы нужно выполнить до конца ноября 2023. Начальная цена контракта — почти 1,7 млн рублей. Это сильно меньше, чем у предыдущих двух тендеров в 2022 году (3,2 и 4,6 млн рублей).

Заказчик — комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи. «Охотиться» на бродячих животных должны в Барнауле, селах и поселках на территории краевого центра.

Бездомная собака
Бездомная собака
СС0

Финансирование — из бюджета Барнаула на 2023 год.

Подрядчик должен будет отлавливать бездомных собак, отвозить их в приют, обеспечить питанием, вакцинировать и стерилизовать. Содержание одного животного оценивают примерно в 2,7 тыс. рублей. То есть всего можно будет отловить около 600 собак.

Запрещено будет производить отлов в присутствии детей, кроме случаев, когда животное создает опасность. Нельзя применять вещества. которые угрожают гибелью или травмой животному. Также в стоимость не входит отлов щенков и котят до четырех месяцев.

Пес Сократес.
Пес Сократес.
04.мвд.рф

Животных, которых владельцы временно оставили на привязи в общественных местах, трогать не будут.

Итоги аукциона станут известны 10 числа.

Согласно бюджету края, на отлов и содержание бездомных зверей в 2023 году выделили чуть менее 25 млн рублей. Это на пять млн больше, чем в прошлом году.

Ранее жители поселка Южный не могли справиться с большим бродячим псом. Он пытается укусить за ноги и пугает детей.

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