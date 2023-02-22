Кусает за ноги и пугает детей. Жители Южного не могут справиться с большим бродячим псом

Жители садоводства «Южный садовод» в поселке Южный в отчаянье — они не могут справиться с большим черным бродячим псом. Он пытается укусить за ноги и пугает детей. Об этом сообщает читатель altapress.ru.

По словам читателя, бродяга прижился в садоводстве с осени 2022 года. Добрые люди начали его подкармливать. Он облюбовал себе место около гаражей садоводства.

Сначала пес относился ко всем дружелюбно, но с приходом зимы озлобился и стал не подпускать людей к гаражам.

На взрослых людей пес только лаял и иногда пытался укусить за ноги сзади. Но на детей сразу кидался, некоторых даже укусил, уверяет читатель.

«Дети боятся пешком идти в школу, на кружки. Нам, родителям, приходится постоянно их сопровождать. А ведь у всех работа. Лично нам шесть раз увозить детей (двое, разная смена) совсем неудобно. Как и другим родителям», — жалуется местный житель.

Бездомная собака СС0

Пес стал обитать на единственной дороге из садоводства. Путь в обход тянется на 4 км и завален снегом.

В декабре 2022 года местные жители обратились в администрацию города и в приют «Ласка». Собаку отловили, однако через некоторое время отпустили, и пес продолжил изводить жителей.

«В связи с этим, вопрос, что делать дальше? Как обеспечить своим детям безопасность?» — спрашивает читатель.

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