21 февраля
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Происшествия

Питбули загрызли мальчика в гостях у друга

Три собаки породы американский питбуль загрызли девятилетнего мальчика, сообщил региональный Следственный комитет.

Питбуль.
Питбуль.
Открытые источники в Интернете (СС0)

ЧП случилось в поселке Парфино Новгородской области.

Мальчик находился в гостях своего друга, взрослых дома не было. В доме находились три собаки. В какой-то момент животные набросились на ребенка. Второй мальчик пытался остановить собак, но безуспешно.

После он побежал к соседке, которая вызвала скорую помощь и убрала собак. От полученных повреждений ребенок скончался на месте.

Между тем едой с гвоздями пытались накормить собак в Барнауле. Ранее рассказывали про бродячих псов, которые поселились в одном из барнаульских парков.

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