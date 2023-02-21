Питбули загрызли мальчика в гостях у друга

ЧП случилось в поселке Парфино Новгородской области.

Мальчик находился в гостях своего друга, взрослых дома не было. В доме находились три собаки. В какой-то момент животные набросились на ребенка. Второй мальчик пытался остановить собак, но безуспешно.

После он побежал к соседке, которая вызвала скорую помощь и убрала собак. От полученных повреждений ребенок скончался на месте.

Между тем едой с гвоздями пытались накормить собак в Барнауле. Ранее рассказывали про бродячих псов, которые поселились в одном из барнаульских парков.