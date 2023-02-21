Едой с гвоздями пытались накормить собак в Барнауле

По словам женщины, еду с воткнутыми мелкими гвоздями нашли возле магазина «Валдай», у мусорных баков.
«Завелся какой-то негодяй, который обрекает бездомных кошек и собак на мучительную смерть.» — пишет жительница микрорайона.
Она также призвала, у кого есть возможность, проверить мусорные баки и территорию рядом со своими домами на подобные случаи.
Волонтеры отмечают, что именно на Южном с животными творят ужасные зверства, на которые способен только садист.
Ранее рассказывали про бродячих псов, которые поселились в одном из барнаульских парков.