21 февраля
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Происшествия

Едой с гвоздями пытались накормить собак в Барнауле

Жительница п. Южного рассказала, что в микрорайоне кто-то пытается накормить собак едой с гвоздями. Об этом сообщает Barnaul 22.

Собака, мопс.
Собака, мопс.
pixabay.com

По словам женщины, еду с воткнутыми мелкими гвоздями нашли возле магазина «Валдай», у мусорных баков.

«Завелся какой-то негодяй, который обрекает бездомных кошек и собак на мучительную смерть.» — пишет жительница микрорайона.

Она также призвала, у кого есть возможность, проверить мусорные баки и территорию рядом со своими домами на подобные случаи.

Волонтеры отмечают, что именно на Южном с животными творят ужасные зверства, на которые способен только садист.

Ранее рассказывали про бродячих псов, которые поселились в одном из барнаульских парков.

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