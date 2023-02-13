13 февраля
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Жизнь

Бродячие псы поселились в одном из барнаульских парков

Барнаульцы пытаются привлечь внимание к парку Целинников, где поселилась стая бродячих собак. Пост опубликовали в сообществе «В курсе 22».

Бродячие собаки.
Бродячие собаки.
"В курсе 22"

Жители Барнаула пожаловались, что еще одна стая собак «заняла» общественное место. Также их возмутило, что псов подкармливают бабушки, принося из дома остатки еды.

Барнаульцы пишут, что в таких условиях гулять с детьми в парке невозможно.

Некоторые в комментариях пожалели псов и пришли к выводу, что в этой ситуации виноваты люди.

«Люди виноваты в том, что появляются бродячие собаки. Мы выбрасываем своих питомцев на улицу! А потом виноватых ищем!», — написала жительница Барнаула.

Ранее стало известно, что выгуливать собак возле школ и детсадов запретят в Алтайском крае.

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