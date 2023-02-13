Бродячие псы поселились в одном из барнаульских парков

Жители Барнаула пожаловались, что еще одна стая собак «заняла» общественное место. Также их возмутило, что псов подкармливают бабушки, принося из дома остатки еды.
Барнаульцы пишут, что в таких условиях гулять с детьми в парке невозможно.
Некоторые в комментариях пожалели псов и пришли к выводу, что в этой ситуации виноваты люди.
«Люди виноваты в том, что появляются бродячие собаки. Мы выбрасываем своих питомцев на улицу! А потом виноватых ищем!», — написала жительница Барнаула.
Ранее стало известно, что выгуливать собак возле школ и детсадов запретят в Алтайском крае.