10 февраля
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Жизнь

Выгуливать собак возле школ и детсадов запретят в Алтайском крае

В Алтайском крае запретят выгуливать собак возле школ и детских садов, написал в своем Telegram-канале депутат АКЗС Денис Голобородько.

Доберман. Собака.
Доберман. Собака.
СС0

По словам Голобородько, нередко собак выгуливают рядом со стадионами и детскими учреждениями, а также отпускают без намордника. Это может привести к несчастным случаям.

Предлагается запретить выгул животных на территориях детских садов и школ.

«Одним из наших предложений как раз стал запрет на выгул питомцев на территории дошкольных, образовательных, физкультурно-спортивных и медицинских, лечебных организаций, организаций культуры, детских и спортивных площадках», — отметил депутат.

Кроме того, запретят самовыгул собак, жестокое обращение и содержание на площадях общего пользования в многоквартирных домах.

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