4 апреля
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Происшествия

Власти Барнаула пообещали отловить бродячих собак в районе, где пес напал на 11-летнюю девочку

Профильный комитет уже занимается отловом животных, сообщают в мэрии.

Пес Сократес.
Пес Сократес.
04.мвд.рф

Напомним, что бездомный пес покусал 11-летнюю девочку в районе школы № 37 вечером 3 апреля.

Ребенок направлялся на тренировку с аллеи на ул. Георгия Исакова. По словам мамы, девочка не дошла буквально 300 метров до школы, когда на нее накинулась большая собака.

Собака успела укусить школьницу за руку. Девочка от испуга почти ничего не помнит, в том числе как отбивалась. Ей сделали прививку от бешенства, предстоит еще пять уколов.

В ведомстве сообщили, что сотрудникам приюта «Ласка» поручили незамедлительно проверить территорию для выявления и отлова бродячих собак.

Сейчас «Ласка» уже работает на месте, о результатах проинформируют дополнительно.

Ранее бесхозный пес без поводка напал на гуляющую с собакой женщину.

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