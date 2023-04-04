Бродячая собака напала на 11-летнюю девочку в Барнауле

Школьница направлялась на тренировку с аллеи на ул. Георгия Исакова. По словам мамы, она не дошла буквально 300 метров до школы, когда на нее накинулся большой пес.

Собака успела укусить ребенка за руку. Девочка от испуга почти ничего не помнит, в том числе как отбивалась.

В травмпункте ей сделали прививку от бешенства. Предстоит еще пять. Найти собаку, чтобы проверить, болела ли она — нереально, пишет мама.

Женщина также сообщила, что будет подавать заявление в полицию.

Ранее пес без поводка набросился на женщину с собакой в Барнауле.