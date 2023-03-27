Пес без поводка набросился на женщину с собакой в Барнауле

Бесхозный пес напал на гуляющую с собакой женщину на пересечении ул. 50 лет СССР и ул. Георгиева днем 26 марта, сообщают в «Инцидент Барнаул».

Супруг пострадавшей поделился, что напавший пес был похож на стаффордширского терьера.

По его словам, стаффорд вцепился в шею его собаке. Женщина закрыла собой питомца, однако, судя по фото, агрессивное животное успело отхватить у него часть шкуры.

В итоге двое мужчин помогли отогнать стаффорда.

Искусанному питомцу промыли раны. Напавший пес в процессе обслюнявил лицо женщины, ей пришлось сделать прививку от бешенства — оно передается в слюне и легко могло попасть в организм через слизистые.

Кто-то из очевидцев передал, что пес бегает по району уже неделю.

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