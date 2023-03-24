24 марта
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Происшествия

Бойцовские собаки накинулись на парня и корги в Новосибирске

Два стаффордширских терьера внезапно напали на прогуливающихся молодых людей и их собаку. Корги перенес операцию, сообщает Mash Siberia.

Стаффордширский терьер.
Стаффордширский терьер.
unsplash.com

Ольга и ее парень выгуливали своего рыжего питомца по имени Жора.

Внезапно на них со спины налетел стаффордширский терьер и накинулся на корги. На собаке не было намордника, хозяина рядом тоже не обнаружили.

Ольга обхватила воющего от боли питомца в попытке закрыть собой. Тут же подбежал второй стафф и вцепился в руку парня. Только после этого подошел хозяин бойцовских собак и попытался их оттащить.

В итоге у молодого человека от прокуса перебиты сухожилия на руке. А Жоре сделали операцию, сейчас он продолжает лечение и ходит с катетером.

Жители местного ЖК говорят, что это не первое нападение стаффов — они регулярно кидаются на людей и животных, но владельцы зверей игнорируют жалобы. Хозяйка корги хочет идти в суд.

Ранее в алтайском районе собака загрызла косулю.

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