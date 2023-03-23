24 марта
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Происшествия

В алтайском районе собака загрызла косулю

В селе Турочак на ул. Комсомольская собака догнала косулю и начала ее истязать, сообщает группа ВКонтакте «Инцидент Барнаул».

Собака. Хаски.
Собака. Хаски.
Группа ВКонтакте "Инцидент Барнаул"

На крики животного прибежали двое детей. Они хотели отпугнуть собаку, но решили, что она нападет и на них.

Дети позвали на помощь взрослых, но косулю спасти не удалось.

«Бездомных собак в селе очень много! Сегодня это косуля — завтра может оказаться чей-нибудь ребенок!» — рассказал житель села.

В комментариях пользователи сомневаются, что собака действительно бездомная.

«Скорее всего у кого-то убежала хаски, собака достаточно ухоженная. Хаски людей обожают, но если животное встретят — загрызут», — добавили в комментариях.

Ранее алтайский биолог Сергей Снигирев рассказал, почему бездомные собаки опасны, а приюты бесполезны.

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