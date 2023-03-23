В алтайском районе собака загрызла косулю

В селе Турочак на ул. Комсомольская собака догнала косулю и начала ее истязать, сообщает группа ВКонтакте «Инцидент Барнаул».

На крики животного прибежали двое детей. Они хотели отпугнуть собаку, но решили, что она нападет и на них.

Дети позвали на помощь взрослых, но косулю спасти не удалось.

«Бездомных собак в селе очень много! Сегодня это косуля — завтра может оказаться чей-нибудь ребенок!» — рассказал житель села.

В комментариях пользователи сомневаются, что собака действительно бездомная.

«Скорее всего у кого-то убежала хаски, собака достаточно ухоженная. Хаски людей обожают, но если животное встретят — загрызут», — добавили в комментариях.

Ранее алтайский биолог Сергей Снигирев рассказал, почему бездомные собаки опасны, а приюты бесполезны.