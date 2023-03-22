Друг и враг. Алтайский биолог Сергей Снигирев рассказал, почему бездомные собаки опасны, а приюты бесполезны

Полемика по проблеме бездомных собак то затихает, то разгорается после очередного трагического случая нападения. Так в январе в Барнауле собака насмерть загрызла женщину-владельца, а в феврале стая животных растерзала 28 голов мелкого рогатого скота в учхозе «Пригородный». Как решить проблему бродячих животных, говорим с доктором биологических наук, профессором Алтайского государственного университета Сергеем Снигиревым, который много лет занимается этой проблемой.

Опаснее чем волк

— Сергей Иванович , в своих выступлениях вы используете определения бродячие и бездомные собаки. Это не одно и то же?

— Нет. В зависимости от характера контроля со стороны человека и степени социализации, выделяют три типа собак: имеющих владельцев, бродячих и бездомных.

Различие состоит в том, что бродячие собаки имеют владельцев, но периодически могут находиться вне участка содержания. Пик активности приходится на светлое время суток, они активно участвуют во временных стаях, cобираясь вокруг течкующей суки — «собачьи свадьбы».

Бездомные — это собаки, не имеющие владельца по факту рождения или утратившие его по разным причинам. Подразделяются на обитающих только на территории населенного пункта, а также животных, в бесснежное время выходящих за его пределы или обитающих вне его пределов — около свалок, скотомогильников, различных хранилищ, в рекреационных лесах, окрестностях лагерей отдыха и т.п. Таких собак иногда называют одичавшими.

Бродячая собака в Новоалтайске. «Найдено — Новоалтайск»

— По данным Управления охотничьего хозяйства Алтайского края , в 2022 году бродячими собаками уничтожено более 100 косуль. Неужели в этом отношении собака не менее опасна , чем волк?

— Во-первых, собака ведет себя более дерзко, чем волк, поскольку она не боится человека. И, во-вторых, собака — это тот же волк, только давно одомашненный.

За 10 тыс. лет одомашнивания у нее, по сравнению с волком, изменились лишь психика и гормональная система. В основе ключевых поведенческих актов у собак по-прежнему преобладает охотничий инстинкт, проявляемый уже в раннем щенячьем возрасте.

Любой движущийся предмет привлекает внимание щенка, он стремится схватить его и удержать. У бродячих собак, как и у волков, ближе к осени появляется потребность в активной охоте, не всегда связанная с потребностями в пище.

Они нападают на домашних животных, уничтожают большое количество зайцев, косуль, разоряют кладки наземно-гнездящихся видов боровой и полевой дичи, чем наносят огромный ущерб охотничьему хозяйству. Иногда к таким стаям прибиваются волчье-собачьи гибриды с обличьем собак.

Собака. Лапы. СС0

Почему они агрессивные

— Почему собаки нападают на людей? Ведь они бывают удивительно ласковыми и послушными существами.

— В собаке одновременно сочетается бесконечная преданность владельцу с готовностью нападать на чужого человека и даже убивать его. Инстинкт хищника целенаправленно культивировался в группе боевых, бойцовых и служебных пород.

У бездомных собак агрессия часто детерминирована инстинктом охраны территории, которую они считают своей и стремятся защищать от посягательств посторонних.

Агрессия может быть вызвана определенным физиологическим состоянием самки. Попытка человека противодействовать проявлению половых инстинктов может спровоцировать агрессию животного.

Частой причиной нападения собак является проявление признаков робости при встрече с ними. Именно поэтому в 90−95% случаев жертвами нападения становятся пожилые люди, женщины и дети.

Девочку покусала собака. «Катунь 24»

Бешеные и заразные

— Собаки могут распространять болезни? Ведь люди не болеют , к примеру , чумкой?

— Собаки являются источником 27 инфекционных болезней, передающихся человеку, в том числе шести вирозов, 12 — бактериозов, трех риккетсиозов, девяти микозов и 22 болезней, вызываемых различными паразитами.

Самое смертоносное заболевание — бешенство. В 100% случаев оно заканчивается летальным исходом. Из всех домашних животных в 40% случаев основными носителями и переносчиками бешенства являются именно собаки.

Из 10 человек, укушенных собаками с подозрением на бешенство, семь приходится на детей до 15 лет.

— И что же делать?

— Нельзя сказать, что ничего не предпринимается. Только результаты не соответствуют масштабу проблемы. В соответствии с Законом Алтайского края от 9 ноября 2015 № 107-ЗС органы местного самоуправления наделены полномочиями по отлову и содержанию собак. Однако не во всех муниципальных образованиях принимаются исчерпывающие меры. Не проводятся в полном объеме учет, регистрация домашних животных, не соблюдаются правила их содержания.

Посудите сами. В 2019 году в Алтайском крае было отловлено 9235 собак и кошек. Даже если это значение относилось бы только к собакам, доля их изъятия не превышает 11% от общего поголовья.

По нашим данным, на территории Алтайского края насчитывается около 373 тыс. животных, из которых около 23% (87,4 тыс.) — безнадзорные. На долю 12 городов Алтайского края, с учетом пригородных зон, приходится большая часть их суммарной численности — более 80%.

Выгул собак. Анна Зайкова.

Собачья научная база

— Если проблема с бродячими собаками стоит так остро , и власти не знают , что с ними делать , то почему же молчит наука?

— Наука не молчит. Начиная с 1980-ых, этим вопросом активно занимаются коллеги из Москвы, Ленинграда, впоследствии — Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Омска, Новосибирска, Казани.

Еще в 2010 году мы завершили многолетние исследования по изучению численности собак и определению структуры популяций на территории Алтайского края.

Этому предшествовали масштабные работы по определению закономерностей изменения численности собак за более чем полувековой период. Получены уникальные данные, которые позволяют определить прогностические тренды изменения популяций на перспективу.

Еще ранее, в 1999 году, Департамент ветеринарии Минсельхоза и секция инфекционной патологии животных Россельхозакадемии утвердили рекомендации по определению численности и структуры популяций собак территориально-административных образований.

В 2005 году защищена докторская диссертация по этой тематике, вышли в свет несколько монографий, в 2008 году издан Кадастр численности собак на территории Алтайского края (1956−2007 гг.).

Ни один другой регион России не обладает подобной научной базой. К сожалению, наши исследования по сей день не востребованы. И это несмотря на то, что проблема регулирования численности собак становится все более значимой и переходит из плоскости социально-экономической в плоскость политическую, поскольку влияет на настроения избирателей.

Собака. СС0

Безответственное отношение

— А что произойдет , если собак не отлавливать? Они размножатся настолько , что заполнят улицы?

— Да нет, не заполнят. Экологическая ниша уже заполнена бродячими собаками на 70−80%, поскольку определяется наличием кормовой базы. Чтобы их поголовье не увеличивалось, необходимо исключить доступ к пищевым отходам. И не надо их подкармливать, как это делают сердобольные граждане.

Я считаю, что надо прекратить бессмысленное расходование государственных средств на борьбу с последствиями безответственного отношения владельцев к животным.

Все усилия законодательной и исполнительной ветвей власти должны быть направлены на ужесточение правил содержания животных и ответственности за их нарушение.

Изъятие из состава популяций бродячих и бездомных собак должно носить безвозвратный характер.

Обеспечить всех приютами нереально. И не всем животным это нужно. Собака, родившаяся на свободе или привыкшая к свободному образу жизни, воспринимает содержание в приюте как тюремное заключение. Выпустите ее на свободу — и она никогда добровольно в приют не вернется!

Ротвейлер , собака с мячом. СС0

— Но ведь приюты спасают жизнь обездоленным собакам и кошкам , лечат покалеченных.

— Согласен, что благородно спасти искалеченную собаку, найти ей нового владельца, который сжалится и заберет инвалида к себе. Но подобный подход не решает проблему. Тот, кто обездолил собаку, через некоторое время вновь возьмет щенка и, наигравшись, выбросит его на улицу. И подобная ситуация будет продолжаться бесконечно до тех пор, пока не начнется борьба с безответственностью владельцев.

Именно на это должна быть направлена работа зоозащитных организаций. Пристройте всех собак, в настоящее время содержащихся в приютах и направьте усилия активистов зоозащитного движения на создание атмосферы нетерпимости в обществе к фактам появления новых бездомных животных.

Подключите к этой работе кинологические клубы и кинологические федерации. Организуйте проведение разъяснительной работы среди населения о необходимости ответственного отношения к выбору породы.

Барнаульские кошки и собаки. Михаил Хаустов

Бесполезная вакцинация

— Однако , считаясь с мнением зоозащитников , государство выделяет немалые средства на создание приютов , проведение вакцинации , стерилизации и последующий выпуск животных в места прежнего обитания. Как вы оцениваете эту работу?

— Ветеринарно-санитарные обработки вызывают скепсис. Известно, что схема профилактической вакцинации предусматривает повторное введение препарата через 8−12 месяцев для поддержания титра антител на высоком уровне. Это требует повторного отлова животных, у которых приближается срок ревакцинации.

Как отыскать нужное животное? Как повторно отловить его? После того, как собака в приюте подвергалась болевым воздействиям при проведении инъекций и процедуре кастрации, повторно отловить ее практически невозможно. Пережитый страх многократно усилит боязнь человека.

Схема ветеринарно-санитарных профилактических мероприятий неэффективна. Выпущенные на волю животные остаются фактором передачи инфекции. Пожалуйста, попробуйте убедить меня в обратном!

Собака в зимнем лесу. СС0

Зоозащитники и лжегуманизм

— Что лежит в основе той части зоозащитного движения , которая считает , что всех собак без владельцев надо облагодетельствовать за счет государства?

— Здесь главенствует принцип лжегуманизма. Зарубежный опыт функционирования приютов, как правило, базируется на срочном содержании отловленной собаки. Если в течение определенного периода, 10 дней, например, не появляется потерявший животное владелец, или не удается пристроить его в «добрые руки», такое животное подвергается эвтаназии.

Законодательно определены меры административной ответственности владельцев, вплоть до тюремного заключения за жестокое обращение с животными, выбрасывание на улицу.

Содержание приютов осуществляется за счет пожертвований, сбор которых организуют зоозащитные организации.

У нас же гуманизация проблемы в отношении бездомных собак финансируется из федерального и местного бюджетов, в том числе — за счет налогоплательщиков, не являющихся владельцами собак и не имеющих отношения к их «страданиям».

Затраты на отлов бездомных собак, работа «Пунктов временного содержания» должны осуществляется за счет средств налогообложения владельцев собак. Размер налога должен быть дифференцирован и, в первую очередь, с учетом степени потенциальной опасности породы.

Должен быть четко определен статус «Пункта временного содержания (передержки) животных» и «Приюта для животных».

Строительство и содержание приютов должно финансироваться из благотворительного фонда, учреждаемого региональной зоозащитной организацией и добровольных пожертвований граждан.

Доберман. Собака. СС0

А как же корова?

— Почему зоозащитное движение столь последовательно отстаивает права собак и кошек , но не говорит о страданиях сельскохозяйственных животных на бойнях и пушных зверей на зверофермах?

— Причина проста. Мировой объем продаж кормов и товаров для ухода за собаками и кошками, относящихся к группе Pets («любимцы»), составляет, по данным информационного центра «Зооинформ», свыше 50 млрд долларов в год. Больше трети приходится на США, около 15%-на Японию, 9%-на Великобританию.

Кроме того, американцы тратят еще около 4 млрд в год на ветеринарные услуги (у них около 212 млн собак и кошек), 500 млн долларов — англичане. Начиная с 2000 года, американский зоорынок ежегодно прирастает на 15%.

Российский рынок кормов по разным оценкам, составляет от 100 до 150 млн долларов в год. Его емкость в ближайшее десятилетие достигнет, по оценкам экспертов Российской ассоциации зоотехнии, ветеринарии и зооиндустрии (РАЗВЗ) 800−900 млн долларов в год, исключая объемы ветеринарных услуг и торговлю животными, которые иногда стоят от нескольких десятков до сотен тысяч долларов США.

Разведением собак занимаются сотни союзов и кинологических федераций, что дополняет и формирует российский зоорынок. Отсюда становится понятным, кем и почему финансируется деятельность зоозащитных организаций и их активистов.

Само понятие «Зоозащита» и словосочетание «Защита животных» — некорректны. Хотя бы потому, что большое количество живых организмов (включая, между прочим, человека), существует за счет поедания других. Защищая собак и кошек, мы обрекаем на гибель животных, убиваемых на мясо и имеющих такое же право на существование, как собаки и кошки. Поэтому слова «зоозащита» и «защита животных» противоречат друг другу.

Зоозащита — это идеология, которая активно лоббируется производителями зоотоваров для мелких домашних непродуктивных животных.

По этой причине не поощряется деятельность зоозащитников в отношении сельскохозяйственных видов животных, технологические условия выращивания которых жестко ограничивают их эмоциональное развитие, а технологии промышленного или индивидуального убоя более циничны и антигуманны, чем эвтаназия собак и кошек.

Давайте порассуждаем, а так ли «несчастны» бездомные собаки? Наблюдения показывают, что животные этой категории имеют среднюю и хорошую степени упитанности, чему способствует достаточная кормовая база. Они свободны в перемещении, в то время, как собаки, имеющие владельцев, проводят жизнь на привязи или в замкнутом пространстве. Протестуя против ограничения свободы, животные грызут мебель, рвут обои.

Отсутствие достаточной степени моциона имеет следствием появление избыточного веса, заболеваний обмена веществ и преждевременное дряхление животных.

Собака , мопс. pixabay.com

Питбуль и пудель

— Как определить , какая порода опасна и ее не рекомендуется заводить?

— Есть специальная литература, с которой можно познакомится, прежде чем остановить свой выбор на какой-либо породе. Полезно проконсультироваться со специалистами-кинологами. Но, к сожалению, будущие владельцы зачастую не руководствуются здравым смыслом.

Целесообразно утвердить перечень потенциально опасных пород собак и регламентировать условия их содержания.

Пусть немецкая и восточно-европейская овчарка, бельгийская малинуа и ротвейлер служат в полиции и охраняют границу, а кавказская и среднеазиатская овчарки защищают отары овец от волков вдали от населенных пунктов, а также используются ВОХРом для охраны территорий заводов и фабрик, других стратегических объектов. Но не выгуливаются, пусть даже на поводке и в наморднике, в общественных местах.

В феврале текущего года в Санкт-Петербурге питбультерьер напал на 11-летнюю девочку и настолько изуродовал ей лицо, что повредил даже кости лица. И не надо успокаивать общественность рассказами, что виноват в произошедшем пьяный хозяин, который выпустил собаку на прогулку без намордника и поводка. Этого бы не произошло, если бы вместо питбультерьера он выгуливал пуделя.

Имеют ли опасные породы право на существование? Безусловно — да! В их создание и совершенствование вложен труд и талант многих поколений селекционеров. Существуют направления, где они незаменимы — это штурмовые собаки спецподразделений, собаки для задержания и конвоирования преступников, охраны границы. Но в руках непрофессионалов они потенциально опасны. Право на их содержание и разведение должно быть жестко регламентировано.

Питбуль. Открытые источники в Интернете ( СС0)

Безотлагательные меры

— Что , по-вашему , нужно сделать , чтобы снять остроту проблемы бездомных животных?

— Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» неэффективен, и на это есть несколько причин.

Есть нежелание органов власти брать на себя ответственность за ужесточение требований, связанных с содержанием домашних собак, а также отсутствует единая база данных о состоянии популяций собак на территории субъектов Российской Федерации.

Нам требуется дифференцированный подход в отношении к представителям разных зоотехнических и социальных групп собак, разработка четкой регламентации их содержания.

И конечно, сложившаяся ситуация требует принятия безотлагательных мер по изъятию из состава популяций бродячих и бездомных животных. Если проблема не будет решена, мы вновь и вновь будем свидетелями страшных трагедий, когда люди становятся жертвами собак.

Факты Всемирная организация здравоохранения оценивает мировую популяцию собак в 0,5 млрд. особей. При этом около 75% составляют бродячие и бездомные животные. На территории России предположительно проживает около 30 млн собак, значительная часть которых (по различным данным — до 29%) безнадзорна.

Наталья Иванова.