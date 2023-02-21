21 февраля
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Происшествия

Отстрельные контракты: мэр сибирского города обвинил депутатов Госдумы в «собачьем лобби» и потребовал уничтожать бродячих собак

Глава Бодайбо и Бодайбинского района (Иркутская область) Евгений Юмашев заявил, что закон, предусматривающий отлов и стерилизацию собак, не эффективен, нужны радикальные меры, пишет «Подъем».

Собака.
Собака.
СС0

Чиновник считает, что единственный вариант решения проблемы — достучаться до президента РФ.

Однако по мнению первого зампреда комитета Госдумы по экологии Владимира Бурматова, виноваты чиновники, которые сами плохо исполняют закон.

Депутат пояснил — есть мэры, которые мечтают о возвращении отстрельных контрактов, потому что это была всегда самая коррупционная статья в бюджете. Причем мэры, уверен народный избранник, попросту саботировали закон с 2018 года. Но в населенных пунктах, откуда появляются предложения насчет отстрела, не построены приюты для бездомных животных. И в качестве примера привел Златоуст, где мэрия не выполняет решение суда, зато требует вернуть отстрелы. Бодайбо — то же самое, уверен депутат. И, по его словам, в этой проблеме виноваты чиновники, которые хотят коррупционных отстрельных контрактов на уничтожение животных, «чтобы снова вернуть себе эту кормушку».

Между тем неизвестные отстреливают бродячих собак в Барнауле. А бийчане бьют тревогу из-за своры бродячих собак возле детского сада.

С начала 2023 года около сотни барнаульцев пожаловались на укусы собак и нападения диких животных. Большинство пострадавших — дети.

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