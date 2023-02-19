19 февраля
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Жизнь

Около сотни барнаульцев пожаловались на укусы собак с начала 2023 года

Около ста жителей Барнаула обратились в больницы после нападения собак с начала 2023 года. Об этом сообщает «МК на Алтае».

Стаи бродячих собак держат в страхе жителей алтайского города.
Стаи бродячих собак держат в страхе жителей алтайского города.
Дмитрий Проскурин, izvestiy-kamen.ru

Согласно статистике минздрава, за полтора месяца в больницы обратились 80 детей — две трети из них пожаловались на укусы собак. С такой же проблемой обратились 38 взрослых.

Все пострадавшие получили в основном легкие травмы, госпитализация никому не потребовалась.

«МК на Алтае» также приводит статистику следкома — за январь в ведомство поступило шесть сообщений по фактам нападения бродячих собак на людей.

Происшествия зафиксировали в Барнауле, Новоалтайске и Бийске. Жители этих городов чаще всего жалуются на агрессивных животных.

Ранее в Барнауле начали проверку из-за стаи бездомных собак, угрожающей жителям многоэтажного дома.

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