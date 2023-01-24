24 января
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Происшествия

В Барнауле начали проверку из-за стаи бездомных собак

Следователи начали проверку из-за стаи бездомных собак, угрожающей жителям многоэтажного дома в Барнауле. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Алтайскому краю.

Бездомная собака
Бездомная собака
СС0

Проверку начали после обращения представителя домкома многоэтажки из-за угрозы нападения своры на людей.

Ранее в аккаунт следственных органов обратилась жительница дома на ул. Смирнова.

Она заявила, что там бездомные собаки собираются в стаю. По ее словам, они представляют угрозу жителям, в том числе детям.

Горожанка утверждает, что животные уже нападали на людей.

Следователи прибыли на место и зафиксировали следы пребывания своры.

Ранее владельцы собак пожаловались на дорожные реагенты в Бийске.

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