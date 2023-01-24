В Барнауле начали проверку из-за стаи бездомных собак

Проверку начали после обращения представителя домкома многоэтажки из-за угрозы нападения своры на людей.
Ранее в аккаунт следственных органов обратилась жительница дома на ул. Смирнова.
Она заявила, что там бездомные собаки собираются в стаю. По ее словам, они представляют угрозу жителям, в том числе детям.
Горожанка утверждает, что животные уже нападали на людей.
Следователи прибыли на место и зафиксировали следы пребывания своры.
Ранее владельцы собак пожаловались на дорожные реагенты в Бийске.
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