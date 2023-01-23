У них же лапки. В Бийске владельцы собак жалуются на дорожные реагенты

Владельцы собак в Бийске обеспокоены здоровьем своих питомцев из-за соли на дорогах, пишет «Бийский рабочий».

По словам жителей, если от реагентов портится обувь, то проблемы возникают на лапах животных.

«Как только дороги начали посыпать солью, я сразу стала своей таксе мазать лапы воском. Если этого не делать, лапы трескаются, кровят, собака аж скулит», — говорит владелица двух собак.

Своей маленькой питомице хозяйка вынуждена была купить ботинки, чтобы собака могла ходить по дороге. Еще одна опасность кроется в том, что собака может начать вылизывать лапы и впоследствии отравиться солью.

Ветеринары советуют после каждой прогулки мыть лапы животного теплой водой со специальным мылом.

Если раны уже появились, без обуви тут не обойтись. Н обязательно покупать дорогую обувь — достаточно надеть резиновую перчатку, сверху носок и закрепить все лейкопластырем, заключают специалисты.

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