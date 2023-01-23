23 января
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Жизнь

У них же лапки. В Бийске владельцы собак жалуются на дорожные реагенты

Владельцы собак в Бийске обеспокоены здоровьем своих питомцев из-за соли на дорогах, пишет «Бийский рабочий».

Щенок. Собака.
Щенок. Собака.
СС0

По словам жителей, если от реагентов портится обувь, то проблемы возникают на лапах животных.

«Как только дороги начали посыпать солью, я сразу стала своей таксе мазать лапы воском. Если этого не делать, лапы трескаются, кровят, собака аж скулит», — говорит владелица двух собак.

Своей маленькой питомице хозяйка вынуждена была купить ботинки, чтобы собака могла ходить по дороге. Еще одна опасность кроется в том, что собака может начать вылизывать лапы и впоследствии отравиться солью.

Ветеринары советуют после каждой прогулки мыть лапы животного теплой водой со специальным мылом.

Если раны уже появились, без обуви тут не обойтись. Н обязательно покупать дорогую обувь — достаточно надеть резиновую перчатку, сверху носок и закрепить все лейкопластырем, заключают специалисты.

Ранее ученые назвали самую умную породу собак.

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