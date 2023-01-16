16 января
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Овчарка, но не немецкая. Ученые назвали самую умную породу собак

Наиболее эрудированные и интеллектуальные породы собак назвали исследователи Хельсинского университета, пишут «Известия» со ссылкой на журнал Scientific Reports.

Бельгийская малинуа - это рыжая высоконогая овчарка. Фото: https://petsi.net/
Бельгийская малинуа - это рыжая высоконогая овчарка. Фото: https://petsi.net/

Открытие сделали в ходе одного из крупнейших лабораторных исследований собачьего интеллекта. Специалисты оценивали способность животного решать проблемы, стратегически мыслить, анализировать поведение, а также память и логику.

Первое место в рейтинге собак-интеллектуалов досталось малинуа (бельгийской овчарке). Всего в серии когнитивных тестов участвовали более 1 тыс. собак 13 разных пород.

Малинуа востребована в сферах безопасности и охраны правопорядка. Порода показала лучший результат в интерпретации человеческих жестов.

Собак протестировали на копирование человеческих движений, жестов и контролирование импульсов.

С большей частью тестов успешно справились и представители породы бордер-колли, которых ранее считали умнейшими собаками. В результате, они уступают бельгийским овчаркам на девять баллов.

Кстати, крупный завод на Алтае будет выпускать уникальные продукты для хвостатых и мохнатых.

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