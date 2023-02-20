20 февраля
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Жизнь

Бийчане бьют тревогу из-за своры бродячих собак возле детского сада

Жительница Бийска пожаловалась на свору бродячих собак, которую увидела возле жилого дома и детского сада. Об этом сообщает «Бийск 22».

Собака. Лапы.
Собака. Лапы.
СС0

Около 14 часов дня жительница Бийска заметила из окна бегущих вприпрыжку не менее десяти бродячих собак. Они сбились в стаю и направились в неизвестном направлении.

Девушка переживает, что собаки могут напасть не только на жителей дома, но и на малышей в детском саду. По ее словам, он находится в 10 м от дома.

Автор видео заявила, что группы бродяжек стали все чаще появляться во дворах домов.

«Хотелось бы попросить городские власти избавить нас уже наконец от этих собачьих стай!» — обратилась она.

С начала 2023 года около сотни барнаульцев пожаловались на укусы собак и нападения диких животных. Большинство пострадавших — дети.

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