Стая собак насмерть загрызла 8-летнего мальчика в Оренбурге во время прогулки 16 апреля. О трагедии сообщают местные СМИ и СК России по Оренбургской области.

Трагедия произошла неподалеку от гаражного кооператива по улице Кольцевой в Промышленном районе. По данным следкома, мальчик гулял неподалеку от своего дома вместе с другом.

«КП-Оренбург» сообщает, что к детям выбежала собака. Ребенок испугался и побежал. В этот момент на него накинулась целая стая бездомных псов. От полученных ран мальчик скончался на месте.

Издание выяснило, что погибший был из многодетной семьи. В ней воспитывались пятеро детей. В органах по делам несовершеннолетних семья не состояла. Вопросов к школе у надзорных органов тоже не было.

СК возбудил уголовное дело по факту произошедшего.

«Возбуждено уголовное дело по признакам халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека, и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека».

Маленького мальчика насмерть загрызли собаки в российском городе СУ СК по Оренбургской области

По словам местных жителей, они не первый год страдают от нападений бродячих собак. Гибель мальчика стала последней каплей. Люди начали требовать отставку главы Оренбурга Сергея Салмина и собирать подписи для соответствующей петиции, сообщает «КП-Оренбург».

Следствие проверит и даст оценку действиям должностных или иных лиц, ответственных за отлов бродячих животных в Оренбурге.

В том числе будет проверена деятельность руководства организации, «заключившей муниципальный контракт на оказание услуг по организации проведения мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории города».

Ранее собака сорвалась с поводка и покусала восьмилетнюю девочку в Алтайском крае.