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Происшествия

Собака сорвалась с поводка и покусала восьмилетнюю девочку в Алтайском крае

Пес напал на восьмилетнюю школьницу в Бийске днем 5 апреля, сообщает «Бийск 22».

Собака в зимнем лесу.
Собака в зимнем лесу.
СС0

Животное набросилось на ребенка в районе школы № 17 и вцепилась в ногу.

Скорая доставила девочку в травмпункт, ей диагностировали рваную рану бедра. Сейчас пострадавшая уже дома — на амбулаторном лечении.

Как сообщают очевидцы, собака не была бродячей — животное сорвалось с поводка во время прогулки с хозяином.

Ранее бродячая собака набросилась на 11-летнюю девочку в Барнауле.

Пострадавшая от испуга почти ничего не помнит, в том числе как отбивалась. В травмпункте ей сделали прививку от бешенства.

После этого власти Барнаула пообещали отловить бродячих собак в районе, где случилось нападение.

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