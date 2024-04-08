День 774-й. Самое важное к утру 8 апреля

Главные новости
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Президент Финляндии заявил, что диалог с РФ по Украине пока невозможен. По словам Александера Стубба, он не думает, что можно или нужно вести этот диалог.
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The Economist сообщил об уничтожении ВС РФ американских ЗРК Patriot на Украине. По данным издания, уничтоженные комплексы использовались для защиты украинских городов.
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Главы МИД Британии и Франции предупредили о последствиях для Запада в случае поражения ВСУ. В совместной статье Дэвид Кэмерон и Стефан Сежурне отметили, что гордятся помощью Украине.
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МО РФ: уничтожающий противотанковые мины робот "Сталкер" испытали в ходе спецоперации.
МО РФ: "Грады" уничтожили РСЗО Vampire, из которой обстреливали Белгородскую область.
Шойгу поблагодарил 60-й отдельный мотострелковый батальон за отвагу и профессионализм.
МО РФ рассказало, как артнаводчик уничтожил три бронемашины ВСУ.
За время СВО в конструкцию автомобилей и бронетехники внесли более 250 изменений.
На севере и юге Украины объявили воздушную тревогу.
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