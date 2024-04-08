8 апреля
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Политика

День 774-й. Самое важное к утру 8 апреля

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Президент Финляндии заявил, что диалог с РФ по Украине пока невозможен. По словам Александера Стубба, он не думает, что можно или нужно вести этот диалог.

  • The Economist сообщил об уничтожении ВС РФ американских ЗРК Patriot на Украине. По данным издания, уничтоженные комплексы использовались для защиты украинских городов.

  • Главы МИД Британии и Франции предупредили о последствиях для Запада в случае поражения ВСУ. В совместной статье Дэвид Кэмерон и Стефан Сежурне отметили, что гордятся помощью Украине.

Военный дрон, беспилотник.
Военный дрон, беспилотник.
Adobe Stock

Одной строкой

МО РФ: уничтожающий противотанковые мины робот "Сталкер" испытали в ходе спецоперации.

МО РФ: "Грады" уничтожили РСЗО Vampire, из которой обстреливали Белгородскую область.

Шойгу поблагодарил 60-й отдельный мотострелковый батальон за отвагу и профессионализм.

МО РФ рассказало, как артнаводчик уничтожил три бронемашины ВСУ.

За время СВО в конструкцию автомобилей и бронетехники внесли более 250 изменений.

На севере и юге Украины объявили воздушную тревогу.

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