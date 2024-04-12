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Политика

День 778-й. Самое важное к утру 12 апреля

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Президент России Владимир Путин согласился с предложением белорусского президента Александра Лукашенко вернуться к договору с Украиной, согласованному в Стамбуле. Свою инициативу Лукашенко озвучил в ходе их встречи, состоявшейся 11 апреля.
  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что без помощи союзников украинские военные будут терять территории и людей. Он поднял этот вопрос на конференции с президентами Польши и Литвы Анджеем Дудой и Гитанасом Науседой в Вильнюсе. По его словам, на саммите в Швейцарии разработают карту окончания военных действий.
  • Президент России Владимир Путин заявил, что выступает против навязывания схем по урегулированию боевых действий на Украине, «которые не имеют ничего общего с действительностью». Запланированный на июнь в Швейцарии мирный саммит по украинскому конфликту, на который Россия не приглашена, президент назвал паноптикумом.
Армия. Мобилизация.
Армия. Мобилизация.
unsplash.com

Одной строкой

Доллар — 92,90 рубля. Евро — 99,64 рублей.

Польша может передать Украине ракеты советского производства.

В Ростовской области уничтожены 4 беспилотника.

Администрация Сумской области сообщила об ударе по ТЭЦ.

ООН вслед за МАГАТЭ призвала прекратить атаки на Запорожскую АЭС.

МИД: Запад использует мирный саммит в Швейцарии, чтобы выдвинуть РФ ультиматум.

Bloomberg: у США нет «плана Б» по оказанию помощи Украине.

Макрон призвал ВПК Франции ускорить переход к военной экономике.

CNN: в случае победы Трамп приступит к организации переговоров Украины и России.

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