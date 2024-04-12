Главные новости
- Президент России Владимир Путин согласился с предложением белорусского президента Александра Лукашенко вернуться к договору с Украиной, согласованному в Стамбуле. Свою инициативу Лукашенко озвучил в ходе их встречи, состоявшейся 11 апреля.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что без помощи союзников украинские военные будут терять территории и людей. Он поднял этот вопрос на конференции с президентами Польши и Литвы Анджеем Дудой и Гитанасом Науседой в Вильнюсе. По его словам, на саммите в Швейцарии разработают карту окончания военных действий.
- Президент России Владимир Путин заявил, что выступает против навязывания схем по урегулированию боевых действий на Украине, «которые не имеют ничего общего с действительностью». Запланированный на июнь в Швейцарии мирный саммит по украинскому конфликту, на который Россия не приглашена, президент назвал паноптикумом.
Армия. Мобилизация.
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Доллар — 92,90 рубля. Евро — 99,64 рублей.
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