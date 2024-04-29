День 795-й. Самое важное к утру 29 апреля

На Украине мужчину осудили на год за неявку в военкомат из-за похмелья.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что с начала военных действий на Украине неоднократно пытался встретиться с президентом Владимиром Зеленским, но ему это не удавалось.

В течение 28 апреля ВСУ атаковали населенные пункты в пяти районах Курской области — Кореневском, Суджанском, Хомутовском, Рыльском и Глушковском, сообщил глава региона Роман Старовойт в телеграм-канале.