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Политика

День 795-й. Самое важное к утру 29 апреля

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Украина и США работают над договором в области безопасности, оно должно стать «самым сильным» из всех двусторонних соглашений, которые Киев заключил с другими странами. Об этом в видеообращении в телеграм-канале сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
  • Украина пересмотрела свое заявление в Совет Европы об отступлении от своих обязательств в рамках Европейской конвенции по правам человека и пакта о гражданских и политических правах во время военного положения.
  • Глава Минобороны Сергей Шойгу направил поздравительные телеграммы воинским частям, отличившимся в зоне военной операции на Украине, сообщило ведомство в телеграм-канале.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
mil.ru

Одной строкой

На Украине мужчину осудили на год за неявку в военкомат из-за похмелья.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что с начала военных действий на Украине неоднократно пытался встретиться с президентом Владимиром Зеленским, но ему это не удавалось.

В течение 28 апреля ВСУ атаковали населенные пункты в пяти районах Курской области — Кореневском, Суджанском, Хомутовском, Рыльском и Глушковском, сообщил глава региона Роман Старовойт в телеграм-канале.

В подконтрольном Украине городе Запорожье прозвучала серия взрывов, сообщил сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов в своем телеграм-канале.

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