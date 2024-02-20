Расстреляли в Испании угнавшего вертолет Ми-8 для Украины пилота РФ. Но есть нюанс

В Испании нашли мертвым летчика Максима Кузьминова, который в августе угнал российский вертолет Ми-8 на Украину, сообщает ТАСС .

По данным агентства, тело «33-летнего украинца» нашли на пандусе гаража с пулевыми ранениями. В мужчину выстрелили 12 раз, а затем переехали на машине.

Испанские СМИ описывают случай с убийством мужчины, однако не раскрывают его имя. Кроме того, указанный изданием ABC возраст — 33 года — не совпадает с возрастом российского летчика. Пригнавшему Ми-8 на Украину Кузьминову 28 лет, напоминает Газета.Ru.

Официально

Однако официальный представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил информацию об убийстве. Но РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правоохранительных органов Испании написало, что в Гражданской гвардии достоверно не могут подтвердить смерть Кузьминова.

Впоследствии в МВД Испании заявили, что что личность умершего мужчины могла быть установлена неверно. Также выясняется личность убитого — найденные при нем документы могут быть фальшивыми.

Источники

О том, что погибшим был именно Кузьминов, ТАСС сообщил со ссылкой на «валенсийское издание» Eureka news. Оно, в свою очередь, ссылалось на «неофициальную информацию» от нацгвардии.

Eureka news утверждало — Кузьминов «непозволительно себя вел», злоупотреблял алкоголем. Высказано предположение — Кузьминова могли убить украинские спецслужбы. При этом пост в Telegram издание вскоре удалило.

Что произошло

В сентябре прошлого года российский летчик Максим Кузьминов угнал вертолет Ми-8 из Курска и переправился на нем на Украину.

Также стало известно, что украинская военная разведка указала россиянину угнать вертолет. От сопровождающих Кузьминов избавился. С ним на борту находились двое членов экипажа. Один из них — Никита Кирьянов, выпускник Алтайской летной школы. Он погиб при сопротивлении.

Российский летчик выступил на пресс-конференции в Киеве. Мужчина рассказал, что маршрут Ми-8 был согласован, а летел он на очень маленькой высоте высоте в режиме радиомолчания.

При пересечении границы по нему открыли огонь, рассказывал Максим Кузьминов.

Его ранили в ногу, но он смог долететь до пункта назначения.

Самое важное - в нашем Telegram-канале