Российский летчик угнал вертолет Ми-8 и перебрался на Украину

Российский летчик Максим Кузьминов угнал вертолет Ми-8 из Курска и переправился на нем на Украину. С ним на боту были еще двое членов экипажа, сообщает Telegram-канал Baza .

Уточняется, что вертолет перегнали в Харьковскую область из Курска 9 августа.

Также стало известно, что украинская военная разведка указала россиянину угнать вертолет. От сопровождающих Кузьминова избавились, так как они не знали, что Ми-8 угнали и оказали сопротивление.

5 сентября российский летчик выступил на пресс-конференции в Киеве. Мужчина рассказал, что маршрут Ми-8 был согласован, а летел он на очень маленькой высоте высоте в режиме радиомолчания.

При пересечении границы по нему открыли огонь, рассказывает Максим Кузьмин.

По словам Кузьмина, его ранили в ногу, но он смог долететь до пункта назначения.

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