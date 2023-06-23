«Лечу. Ликую. Рай! Внизу Барнаул». Каким человеком был летчик-штурмовик, Герой Советского Союза Иван Гулькин и какие подвиги он совершил

Иван Гулькин родился 23 июня 1923 года в поселке Алексеевка Семипалатинской области Казахстана в многодетной семье. Спустя 10 лет, после смерти матери, его семья перебралась в Барнаул, а отец пошел работать на меланжевый комбинат.

Гулькин с детства полюбил авиацию, а себя считал будущим летчиком. Он строил модели, сидел за ними ночами и совмещал учебу в школе с занятиями в Барнаульском аэроклубе.