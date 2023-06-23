23 июня
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«Лечу. Ликую. Рай! Внизу Барнаул». Каким человеком был летчик-штурмовик, Герой Советского Союза Иван Гулькин и какие подвиги он совершил

23 июня 1923 года родился летчик-штурмовик из Барнаула Иван Гулькин. Altapress.ru рассказывает, как он строил модели лайнеров, ликовал от первого полета и оставил после себя стопки писем с фронта.

Иван Гулькин.
Иван Гулькин.
altlib.ru

  • Иван Гулькин родился 23 июня 1923 года в поселке Алексеевка Семипалатинской области Казахстана в многодетной семье. Спустя 10 лет, после смерти матери, его семья перебралась в Барнаул, а отец пошел работать на меланжевый комбинат.

  • Гулькин с детства полюбил авиацию, а себя считал будущим летчиком. Он строил модели, сидел за ними ночами и совмещал учебу в школе с занятиями в Барнаульском аэроклубе.

Иван Гулькин.
Иван Гулькин.
ru.wikipedia.org

  • В 1940 году начались первые полеты курсантов аэроклуба над Барнаулом. За 10 дней Иван налетал более семи часов.

Лечу. Ликую. Рай! Высота 300 метров. Внизу Барнаул. Какой он серый! Но нет, есть и белокаменные дома! – ликовал Иван

  • Семью Гулькиных раскулачили. В 1940 году во время отбора курсантов в школу Военно-воздушных сил Красной армии комиссия отказала Ивану Гулькину – у него не было паспорта.

Иван Гулькин с невестой Татьяной. Польша, 1944 год.
Иван Гулькин с невестой Татьяной. Польша, 1944 год.
altlib.ru
Иван Гулькин, дата фото не указана.
Иван Гулькин, дата фото не указана.
altlib.ru

  • В январе 1941 года 17-летнего Гулькина призвали в армию и направили в Пермскую летную школу, после которой он служил инструктором в Майкопском военно-авиационном училище.

  • К июлю 1943 году Иван Гулькин совершил 93 боевых вылета на штурм боевой техники и живой силы противника, в воздушных боях сбил три немецких истребителя.

Письмо Ивана Гулькина от 29 октября 1944 года.
Письмо Ивана Гулькина от 29 октября 1944 года.
altlib.ru
Письмо Ивана Гулькина.
Письмо Ивана Гулькина.
vk.com/agkm1823
Переименование ул. Гражданской в Барнауле в ул. Гулькина, 1961 год.
Переименование ул. Гражданской в Барнауле в ул. Гулькина, 1961 год.
Барнаул. Юбилейные даты

  • Указом от 4 февраля 1944 года Ивану Гулькину присвоили звание Героя Советского Союза. Помимо этого мужчину наградили орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды и Александра Невского.

  • Гулькин погиб 4 марта 1945 года – его сбили огнем зенитной артиллерии при возвращении с боевого задания. Иван не дожил до долгожданной победы два месяца.

Иван Гулькин (слева) с другом. Майкоп, 1944 год.
Иван Гулькин (слева) с другом. Майкоп, 1944 год.
altlib.ru

  • В честь Ивана Гулькина в сентябре 1961 года ул. Гражданскую в Барнауле переименовали в ул. Гулькина, а на доме №31, в котором жил летчик-штурмовик, установили мемориальную доску.

  • Личные вещи, орден Отечественной войны 1-й степени, фотографии и письма Ивана Гулькина сейчас находятся в Алтайском краеведческом музее.

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