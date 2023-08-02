2 августа
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Политика

День 524-й. Самое важное к утру 2 августа

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • В июле 2023 года поставки «Газпрома» в страны Европы увеличились на 29,6% в суточном исчислении относительно средних показателей июня. Таким образом, объем поставок достиг максимального в текущем году значения, следует из расчетов Reuters, основанных на среднесуточных показателях экспорта по маршруту через Украину и по «Турецкому потоку».
  • Москва была атакована беспилотниками. Один из них снова попал в небоскреб в «Москва-Сити», который был поврежден при прошлой атаке, передает "Коммерсантъ". Минобороны РФ сообщило, что два беспилотника были сбиты ПВО в Московской области. Попавший в небоскреб БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы.
  • Стоимость сентябрьского фьючерса пшеницы на Чикагской товарной бирже снизилась до $6,66 за бушель по итогам торгов 31 июля. Это на 0,59% меньше по сравнению с уровнем, зафиксированным после прекращения зерновой сделки 18 июля — $6,7 за бушель.
Владимир Путин на запуске газопровода. 8 сентября 2011г.
Владимир Путин на запуске газопровода. 8 сентября 2011г.
premier.gov.ru

Одной строкой

Сотрудники правоохранительных органов Украины провели почти 100 обысков в 11 регионах страны и разоблачили масштабную схему уклонения от мобилизации;

США не видят угроз безопасности Польши или других союзников по НАТО со стороны ЧВК «Вагнер», заявили в Белом доме;

Сопредседатель партии «Справедливая Россия—За правду» Захар Прилепин, на которого в мае было совершено покушение, назначен заместителем командира полка Росгвардии «Оплот» и намерен вернуться в строй после выздоровления;

Ополченцы Донбасса и добровольцы спецоперации получат удостоверения ветерана боевых действий, которые будут служить подтверждением права на льготы;

Все соединения и воинские части Воздушно-десантных войск задействованы в специальной военной операции на Украине, сообщает ТАСС;

Индекс Мосбиржи превысил 3 100 пунктов впервые с 22 февраля 2022 года;

Минобороны заявило, что сегодня ночью Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали российские гражданские транспортные суда, следовавшие к проливу Босфор в юго-западной части Черного моря. Атака велась силами трех полупогружных безэкипажных катеров;

В Госдуму внесен законопроект об отсрочке от призыва для мужчин, имеющих ребенка в возрасте до трех лет или несовершеннолетних детей-инвалидов;

ЮАР будет участвовать во встрече по Украине, которая пройдет в Саудовской Аравии;

Польский генерал Роман Полько заявил, что действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) сейчас ограничены, и о полноценном контрнаступлении речи не идет;

Флаг Исландии снят с флагштока на здании посольства в Москве, демонтированы вывески. Сотрудники дипмиссии вывезли вещи в воскресенье;

На Украине возникла проблема с мобилизаций в ряды вооруженных сил (ВСУ), во многом это связано с отношением к военной службе в обществе, заявил первый замглавы Минобороны страны Александр Павлюк.

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