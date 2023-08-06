День 528-й. Самое важное к утру 6 августа

Главные новости
- Тень ядерной войны вновь нависла над миром, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш в заявлении к 78-й годовщине американской атомной бомбардировки Хиросимы.
- Министр обороны России Сергей Шойгу и глава Минпромторга Денис Мантуров посетили штаб объединенной группировки российских войск, где провели совещание по вопросам выполнения гособоронзаказа.
- Министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что по итогам 2023 года экономика страны точно вырастет более чем на 2%. Однако он отметил, что точные цифры министерство представит позднее.
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Курс евро - 105, 61. Доллар - 95,69.
На прошлой неделе Госдума завершила четвертую сессию своего восьмого созыва, ставшую рекордной по числу принятых законов.
Эрдоган обсудит с кабмином зерновую сделку и планируемый визит Путина
Президент Путин подписал закон "О налоге за сверхприбыль".
Пассажиропоток на железной дороге в Крыму вырос почти на 50 процентов за год
Президент Путин подписал федеральный закон, который наделяет Росгвардию правом иметь на вооружении тяжелую военную технику, включая танки.
МИД Венгрии: без газа из России в домах не будет отопления и остановится промышленность
"Газпром" подает газ через Украину на ГИС "Суджа" в подтвержденном объеме
В Росавиации выступили против нацоператоров в отрасли беспилотников
Спасатели локализовали пожар в университете в Донецке
Японские политики на церемонии в Хиросиме не говорили о США, но упомянули Россию
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