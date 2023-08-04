День 523-й. Самое важное к утру 4 августа

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Украина и США вчера, 3 августа, начали переговоры по предоставлению ей гарантий безопасности, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Власти США подтвердили начало переговоров.

Секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов подтвердил, что Служба безопасности Украины (СБУ) принимала участие не только в первой, но и во второй атаке на Крымский мост. Транспортный переход был атакован 17 июля.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что власти обладали информацией о причастности Украины к обеим атакам на Крымский мост. Так он прокомментировал слова секретаря Совета национальной безопасности Украины Алексея Данилова, признавшего причастность страны к двум атакам.

Минобороны: ВСУ попытались атаковать катерами военно-морскую базу в Новороссийске двумя морскими безэкипажными катерами. Их уничтожили.

Разведка Великобритании назвала среди факторов, сдерживающих продвижение вооруженных сил Украины на юге, кустарники и мелкие деревья, постепенно отрастающие на полях сражений.

Курский областной суд признал 19-летнего жителя Новосибирска Данила Бердюгина виновным в покушении на незаконное пересечение государственной границы и в приготовлении к государственной измене. Ему назначили наказание в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на год.

Совет директоров Банка России сообщил, что одобрил логотип национальной цифровой валюты — цифрового рубля. Также регулятор установил тарифы для операций с цифровыми рублями, которые можно проводить с помощью цифровых кошельков в банковских мобильных приложениях.

Минсельхоз России приостановил прием заявок на льготное кредитование из-за решения Центробанка повысить ключевую ставку с 7,5% до 8,5%. Об этом сообщил директор департамента растениеводства, химизации и защиты растений Минсельхоза Роман Некрасов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия окончательно вышла из экономического кризиса и теперь может планомерно переходить к быстрому развитию собственной экономики.

Ракеты малой дальности пятого поколения РВВ-МД2, которые опережают аналогичные разработки США на пять-десять лет, были созданы для российских истребителей Су-57. Об этом сообщила компания-разработчик вооружения в журнале «Арсенал Отечества».