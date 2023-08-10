День 532-й. Самое важное к утру 10 августа

Главные новости
- Польша отправит еще 2 тыс. военнослужащих к границе с Белоруссией, рассказал Польскому агентству печати заместитель министра внутренних дел страны Мачей Вонсик. Возле границ Союзного государства с учетом вооруженных сил восточно-европейских стран размещены около 360 тыс. военнослужащих, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу Коллегия министерства рассмотрит вопросы создания Ленинградского и Московского военных округов с одновременным усилением группировок на западных границах РФ.
- Стоимость доллара на бирже превысила 98 рублей. Курс евро на Мосбирже превысил 107 руб. впервые с марта 2022 года. Президент РФ Владимир Путин подписал указ, разрешающий исполнять валютные государственные гарантии в рублях. Минфин Германии ждет официального оповещения России по соглашению о налогообложении, а затем рассмотрит возможность принятия последующих шагов, передает "Коммерсантъ".
- В Сергиевом Посаде взорвался ангар с пиротехникой площадью 100 кв. м на Загорском оптико-механическом заводе. Экстренные службы сообщили ТАСС, что причиной взрыва, предварительно, стал не беспилотник. 60 человек пострадали, еще восемь числятся пропавшими без вести. Разбор завалов продолжается. Склад арендует признанная банкротом компания «Пиро-Росс», ее руководство находится под следствием за невыплату зарплаты 250 сотрудникам.
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В Верховную Раду внесли законопроект, который ограничит выезд подростков в возрасте от 16 до 18 лет за границу;
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на заседании ставки верховного главнокомандующего «в специальном формате» обсуждалось контрнаступление ВСУ;
За прошедшие сутки в Белгородской области зафиксировано порядка 115 прилетов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков;
Латвия с 11 августа введет усиленный режим охраны границы с Белоруссией;
С 15 августа власти Литвы могут закрыть два из шести КПП на границе с Белоруссией;
Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму поправки об изменении информирования ООН и Совета Европы о военном положении. После их принятия РФ не будет информировать генсека Совета Европы о введении и отмене военного или чрезвычайного положения;
У США нет оснований подозревать Киргизию в том, что она помогает России обходить санкции, считает президент Садыр Жапаров;
Россия будет бойкотировать варшавскую конференцию ОБСЕ по человеческому измерению;
Президент ОАЭ Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян хотел бы организовать встречу президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского на конференции ООН по климату, который пройдет в ноябре-декабре в Дубае;
Хозяйственный суд Киева признал законным расторжение договора аренды Киево-Печерской лавры с Украинской православной церковью (УПЦ) Московского патриархата;
Курский губернатор Роман Старовойт сообщил, что дрон-камикадзе упал на территории Горнальского Свято-Николаевского монастыря в Суджанском районе, ребенок получил легкие ранения;
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в районе Домодедово и в районе Минского шоссе были сбиты два беспилотника.