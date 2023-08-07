День 529-й. Самое важное к утру 7 августа

Заявка на прокачку российского газа в Европу через Украину 6 августа составляет 42 млн куб. м — «Газпром»;

В настоящее время оснований для мирного соглашения с Киевом нет, операция на Украине продолжится в обозримом будущем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков;

В Париже рассчитывают, что следующий раунд консультаций по мирному урегулированию на Украине удастся организовать до саммита G20 в Индии, намеченного на 9-10 сентября;

Украина получила от Франции ракеты класса «воздух-земля» большой дальности SCALP, сообщил президент Украины Владимир Зеленский;

Вооруженные силы Украины взяли на себя ответственность за ракетные удары по двум автомобильным мостам на границе между Херсонской областью и Крымом — Чонгарскому и Геническому;

Депутат Бундестага от СДПГ Андреас Шварц призвал правительство Германии предоставить Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus, пишет журнал Der Spiegel. Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус неоднократно высказывался против такого шага;

На переговорах по украинскому урегулированию в Джидде Китай снова представил свой мирный план из 12 пунктов, однако европейские дипломаты заявили, что прекращение огня без предварительных условий может привести к заморозке конфликта;

Суд признал 45-летнего Виталия Кривошлыка виновным в государственной измене и приговорил его к 12,5 годам строгого режима. Установлено, что Кривошлык передавал Службе безопасности Украины сведения о передвижении российских войск в Белгородской области;

Украина получила от Чехии симулятор F-16 для обучения летчиков;

Словацкая оппозиционная партия призвала президента не разрешать гражданам служить в ВСУ;

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что его страна будет считать Польшу своим близким другом до окончания боевых действий, а после между странами начнется конкуренция, в которой Киев будет жестко защищать свои интересы;