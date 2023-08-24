День 546-й. Самое важное к утру 24 августа

Главные новости
- Бизнес-джет Embraer Legacy Евгения Пригожина потерпел крушение вечером 23 августа в Тверской области, передает «Коммерсантъ». Спасатели обнаружили тела всех 10 погибших, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источник. Росавиация публиковала списки пассажиров самолетов, среди них были господин Пригожин и командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин. «Аль-Джазира» со ссылкой на источник в ЧВК сообщала, что телефон Евгения Пригожина нашли рядом с одним из трупов, однако его тело еще идентифицировано.
-
Страховые компании, которые работают с судами, заходящими в черноморские порты России, уведомили фрахтователей об увеличении премий за «военные риски». Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на четырех трейдеров. Размер рисковой премии, по данным этих источников, вырос с 1% до 1,2–1,25% от стоимости груза. Изначально премия за военные риски была введена и добавлена к общим расходам на страхование танкеров в 2022 году. Тем временем, Турция и ООН разрабатывают предложения для России по возобновлению зерновой сделки, рассказал источник «РИА Новости».
- Сотрудники ФСБ в Луганской народной республике (ЛНР) обнаружили более 100 православных икон. Установлено, что реликвии весной 2022 года предназначались к вывозу представителями вооруженных формирований противника, частным лицам, на территорию Украины, передает ТАСС. В правоохранительных органах уточнили, что стоимость некоторых икон превышает 1 млн руб. В июне глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявлял, что власти Украины договорились с ЮНЕСКО вывезти мощи святых из Киево-Печерской лавры в музеи Европы.
Одной строкой
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите «Крымская платформа» сообщил, что военное командование страны обратилось к нему с просьбой мобилизовать больше людей в войска;
Верховная Рада Украины приняла постановление, исключающее любые территориальные уступки ради прекращения военных действий;
США порекомендовали Украине сосредоточить силы на одном направлении, пишет The New York Times;
Евросоюз готовит долгосрочный план финансовой поддержки Украины на общую сумму более €50 млрд. Об этом заявил председатель ЕC Шарль Мишель;
Премьер Хорватии Андрей Пленкович заявил о том, что страна в ближайшее время примет решение о передаче Киеву пакета военной помощи в объеме €30 млн;
Трое мирных жителей погибли в результате атаки беспилотника по территории санатория в белгородском селе Лавы;
ФСБ России сообщила о предотвращении накануне попытки проникновения украинских диверсантов в Климовский район Брянской области;
В Российских школах и колледжах 29-30 августа впервые пройдут единые учения по отработке действий при чрезвычайных и иных ситуациях, заявили в Минпросвещения;
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о внесении в санкционный список страны четырех физических и 29 юридических лиц в военном, промышленном, финансовом и ядерном секторах России;
Переговоров между Россией и ЕС об обмене замороженными активами не ведется, сообщили источники FT;
Венгрия убеждена, что ситуация на Украине должна быть урегулирована мирным путем, и готова сыграть посредническую роль в налаживании переговоров между сторонами конфликта. Об этом заявила президент страны Каталин Новак;
Бразилия готова присоединиться к дипломатическим усилиям по достижению мира на Украине, сообщил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.