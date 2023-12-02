День 646-й. Самое важное к утру 2 декабря

Российские войска сейчас расширяют зоны контроля на всех направлениях и занимают более выгодное положение.

Сергей Лавров заявил, что в Москве не видели каких-либо сигналов от Киева или от стран Запада о готовности к политическому урегулированию.

Дмитрий Медведев заявил, что с 1 января на военную службу в интересах группировки в зоне военной операции были приняты более 452 тыс. человек.

Доллар — 89,76 рублей. Евро — 97,19 рублей.

Проведение мобилизации в связи с указом президента об увеличении численности ВС РФ не предусмотрено.