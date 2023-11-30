Доллар — 88,88 рублей. Евро — 97,83 рублей.

В МО заявили, что российские военные уничтожили первый Leopard 1A5 в зоне СВО.

В Чехии считают, что Украину может ожидать кипрский сценарий.

На Ямале дети участников СВО получат социальную выплату к Новому году.

Небензя указал на двойные стандарты Запада, сравнив его отношение к Палестине и Киеву.

Источник сообщил, что взысканные с Google средства потратят на пострадавших от Киева детей.

В Тверской области планируют бесплатно выделять земли для героев СВО.

Париж планирует заключить соглашение о гарантиях Киеву к началу 2024 года.