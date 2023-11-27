27 ноября
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Политика

День 641-й. Самое важное к утру 27 ноября

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Минфин хочет заставить глав восьми регионов лично отвечать за бюджетный дефицит. Правительство РФ намерено прямо возложить ответственность за бюджетный дефицит на некоторых губернаторов. Речь идет о главах четырех «старых» субъектов — Чечни, Ингушетии, Дагестана и Тувы, а также четырех «новых» — Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

  • В Раде предложили расширить полномочия военкоматов. Процесс мобилизации на Украине вызывает много вопросов, поэтому сотрудники военкоматов получат законное право вручать повестки без полицейских, сообщили в Верховной раде. Киев обещает перейти на «смарт-мобилизацию».

  • Командир ВС РФ: ВСУ не поменяли тактику действий на запорожском направлении из-за потерь. Техники у противника стало меньше по сравнению с началом украинского наступления, добавил командир отделения подразделения специального назначения "Осман" Министерства обороны РФ с позывным Пумба.

Военная техника. Танк.
Военная техника. Танк.
СС0

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Доллар — 88,60 рублей. Евро — 97,07 рублей.

КПРФ подготовит активистов к предстоящим кампаниям по новой программе.

В ООН заявили о рекордном количестве мин на территории Украины.

Сенат США в декабре проголосует по запросу Байдена о помощи Украине и Израилю.

В Амстердаме прошла очередная демонстрация против поставок оружия Украине.

Пленный украинец сообщил о нехватке в ВСУ военнослужащих для штурмовых групп.

МО РФ: российские саперы в СВО применяют FPV-дроны для дистанционного разминирования.

Welt: в ВСУ не дают солдатам отпуска из-за страха образования брешей в обороне.

В Росавиации рассказали о работе аэропортов Москвы во время действия ограничений.

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