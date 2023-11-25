25 ноября
﻿
Политика

День 639-й. Самое важное к утру 25 ноября

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что публикация газеты The Washington Post о планах России построить подводный тоннель под Керченским проливом — чушь, которую не стоит комментировать. WP со ссылкой на данные украинских спецслужб сообщала, что российские бизнесмены обсуждали строительство с китайскими коллегами.
  • Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо отменил режим чрезвычайной ситуации, который вводился в связи с катастрофой на Каховской ГЭС. Ликвидация последствий подтопления завершена, сообщил губернатор. Пострадавшим гражданам и родственникам погибших выплачено более 185 млн рублей.
  • В 2024 году на Украине не будет выборов — ни президентских, ни парламентских, ни местных. Такое заявление сделал лидер фракции «Слуга народа» в парламенте Давид Арахамия.
Доллары и рубли.
Доллары и рубли.
Максим Стрелковский

Одной строкой

Доллар - 88,6 рублей. Евро - 97,07 рублей.

Президент Украины Владимир Зеленский на заседании ставки предложил провести демобилизацию всех срочников, у которых завершился срок службы (они были призваны до начала конфликта с РФ);

Военные действия могли закончиться весной 2022 года, если бы Украина согласилась на нейтралитет, заявил в интервью лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия;

Новый комплексный план проведения мобилизации на Украине будет представлен на следующей неделе, сообщил украинский президент Владимир Зеленский;

Правительство РФ утвердило изменения воинского учета, которые касаются повышения верхней границы призывного возраста до 30 лет;

Канада передает в дар Украине более 11 тыс. штурмовых винтовок и более 9 млн патронов к ним — премьер-министр Канады Трюдо;

И.о. министра обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен не уверена, что страна продолжит поддерживать Украину, когда будет сформировано новое правительство королевства;

Минфин Украины: зарубежная финансовая помощь бюджету в 2023 году превысила $37 млрд;

США и Германия хотят вынудить президента Украины Владимира Зеленского к переговорам с Россией, не убеждая его в этом напрямую, но поставляя лишь то оружие, которое необходимо для удержания нынешнего фронта, пишет газета Bild со ссылкой на источники в правительственных кругах ФРГ.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость