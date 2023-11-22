День 636-й. Самое важное к утру 22 ноября

Президент Молдавии Майя Санду прибыла с визитом в Киев в годовщину начала Евромайдана. Вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским и его женой Еленой они почтили память погибших в событиях 2013 года.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские спецслужбы планируют до конца 2023 года реализовать операцию «Майдан-3», направленную на свержение действующей на Украине власти. Впервые о том, что Россия планирует сместить его с должности, Владимир Зеленский заявил на прошлой неделе, однако конкретных сроков не называл.