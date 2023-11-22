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Политика

День 636-й. Самое важное к утру 22 ноября

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Власти CША продолжают работать с союзниками для предоставления военной помощи Украине, однако требуется помощь Конгресса и одобрение дополнительного законопроекта. Об этом заявила заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх.

  • Президент Молдавии Майя Санду прибыла с визитом в Киев в годовщину начала Евромайдана. Вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским и его женой Еленой они почтили память погибших в событиях 2013 года.

  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские спецслужбы планируют до конца 2023 года реализовать операцию «Майдан-3», направленную на свержение действующей на Украине власти. Впервые о том, что Россия планирует сместить его с должности, Владимир Зеленский заявил на прошлой неделе, однако конкретных сроков не называл.

Политика
Политика
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Доллар — 88,24 рублей. Евро — 96,35 рублей.

Politico: Украина попросила у США радары ближнего действия Sentinel.

На Донбассе при обстреле ДК во время концерта погибла актриса Полина Меньших.

Минюст России внес «Гражданский совет» в перечень нежелательных организаций.

ABC: поставки снарядов США Украине снизились на 30% из-за помощи Израилю.

Глава Минобороны Германии прибыл в Киев с необъявленным визитом.

Зеленский исключил заключение мира с Россией «любой ценой».

На Сахалине военного осудили почти на три года колонии за отказ ехать на СВО.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Россия продолжит наступать, пока США и Китай ее не остановят.

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