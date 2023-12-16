День 660-й. Самое важное к утру 16 декабря

Владимир Путин заявил о резком увеличении числа сдающихся в плен украинских солдат. Об этом он сообщил на встрече с другими членами правительства.

Минобороны сообщило об уничтожении 26 дронов над Крымом за два часа. Беспилотники удалось сбить в период с 20:30 до 22:30 по московскому времени. Предыдущее нападение дронов на полуостров было зафиксировано 10 дней назад.

Россия заявила о готовности к переговорам с США, но на условиях РФ. Об этом заявил Дмитрий Песков в своем интервью.