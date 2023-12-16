День 660-й. Самое важное к утру 16 декабря

Главные новости
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Владимир Путин заявил о резком увеличении числа сдающихся в плен украинских солдат. Об этом он сообщил на встрече с другими членами правительства.
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Минобороны сообщило об уничтожении 26 дронов над Крымом за два часа. Беспилотники удалось сбить в период с 20:30 до 22:30 по московскому времени. Предыдущее нападение дронов на полуостров было зафиксировано 10 дней назад.
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Россия заявила о готовности к переговорам с США, но на условиях РФ. Об этом заявил Дмитрий Песков в своем интервью.
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Из-за воздушных атак движение на Крымском мосту было временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников служб транспортной безопасности.
Доллар — 89,70 рублей. Евро — 98,42 рублей.
Курский губернатор сообщил об атаке украинских дронов.
Минобороны после массовой атаки Крыма сообщила о еще шести сбитых дронах.
Аргентина решила передать Украине два российских вертолета Ми-171Е.
Мэр Лондона Хан отказал Кличко в просьбе передать подлежащие утилизации по программе снижения выбросов машины, объяснив это интересами лондонцев.