День 671-й. Самое важное к утру 27 декабря

ФТС: сборы гибких экспортных пошлин с 1 октября составили 117 млрд руб. Сборы экспортной пошлины на широкий перечень товаров, привязанной к курсу рубля, с 1 октября составили 117 млрд руб., сообщил врио главы ФТС Руслан Давыдов в интервью «Ъ». Ежедневные поступления таможенных платежей в бюджет составляют 29–30 млрд руб., добавил он.

Вооруженные силы России в 2023 году получили более 20 млн боеприпасов. Об этом говорится в материалах Минобороны по итогам работы за текущий год.