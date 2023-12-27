День 671-й. Самое важное к утру 27 декабря

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ФТС: сборы гибких экспортных пошлин с 1 октября составили 117 млрд руб. Сборы экспортной пошлины на широкий перечень товаров, привязанной к курсу рубля, с 1 октября составили 117 млрд руб., сообщил врио главы ФТС Руслан Давыдов в интервью «Ъ». Ежедневные поступления таможенных платежей в бюджет составляют 29–30 млрд руб., добавил он.
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Вооруженные силы России в 2023 году получили более 20 млн боеприпасов. Об этом говорится в материалах Минобороны по итогам работы за текущий год.
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В Совете федерации обсудили перспективы цифровых технологий в судопроизводстве. В следующем году, как ожидается, в полном объеме заработает суперсервис «Правосудие онлайн», который позволит гражданам обращаться в суд через портал «Госуслуги» и, возможно, даже участвовать в судебных заседаниях дистанционно.
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