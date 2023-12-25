День 669-й. Самое важное к утру 25 декабря

Главные новости
- Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон сообщил, что Лондон сохранит уровень поддержки Украины в 2024 году на уровне текущего года или нарастит его.
- Офис президента Украины сообщил, что шесть стран Евросоюза до сих пор не присоединились к декларации о гарантиях безопасности для Украины. Это Австрия, Венгрия, Мальта, Польша, Словакия и Хорватия.
- Президент России Владимир Путин через посредников подает сигналы о готовности начать переговоры о прекращении огня на Украине, сообщает газета The New York Times со ссылкой на российских и западных чиновников. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал неверными тезисы, изложенные в материале газеты.
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Доллар — 92,13 рублей. Евро — 101,41 рублей.
Генерал ВСУ Марченко: на Украине не осталось желающих идти в армию добровольцев.
На Украину вернулись еще трое детей, попавших в РФ после начала боев.
Боррель призвал ЕС «мобилизовать все возможности» для поддержки Украины.
Рособрнадзор хочет увеличить число заданий о военной операции в ЕГЭ в будущем.
МВД Эстонии сообщило о готовности выдавать украинцев мобилизационного возраста.
WP: украинские войска отменяют атаки из-за нехватки артиллерийских снарядов.
На Украине может появиться всеобщая военная подготовка с 17 лет.
Лидер сенатского большинства США обеспокоен влиянием Трампа на поддержку Украины.