День 667-й. Самое важное к утру 23 декабря

Главные новости
- Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью Pravda заявил, что, даже если Украине предоставят все оружие и все деньги мира, она не сможет победить Россию военным путем. Он подчеркнул, что не верит в перспективу военного решения конфликта, а также в очередной раз сообщил, что Словакия не будет поставлять Украине вооружение.
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал в интервью немецкому агентству DPA, что Россия в зоне боевых действий на территории Украины создала хорошо укрепленную линию обороны. По его словам, линию сложно преодолеть без военной авиации.
- Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк поддержал идею, высказанную министром обороны Рустемом Умеровым, о мобилизации украинцев, которые находятся за границей. В то же время пресс-секретарь Минобороны Украины Илларион Павлюк заявил, что украинские вооруженные силы с помощью рекрутинга и мобилизации смогут добрать необходимое количество людей, передает NV.
Армия.
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