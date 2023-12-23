День 667-й. Самое важное к утру 23 декабря

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Украинский телеведущий не вернулся на родину после командировки в Брюссель.

NYT: РФ перехватила инициативу на большей части зоны конфликта с Украиной.

На Украине может появиться всеобщая военная подготовка с 17 лет.

Россия и Украина впервые обменялись передачами и письмами для военнопленных.

Украина сообщила о возвращении 66 тел военнослужащих.

СКР обвинил сотрудников госорганов Украины в попытке отравления летчиков.

Глава Минобороны Финляндии: НАТО и Россия вступают в новую холодную войну.