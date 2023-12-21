День 665-й. Самое важное к утру 21 декабря

Главные новости
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ЦИК утвердил порядок онлайн-голосования на выборах президента и список регионов, где оно пройдет. На президентских выборах-2024 дистанционное электронное голосование (ДЭГ) будет проводиться в 29 регионах, постановил в среду ЦИК. Поучаствовать в нем смогут 38 млн человек, то есть более трети всех избирателей. Голосовать через электронные терминалы на участках в Москве смогут и иногородние, если предварительно запишутся туда через систему «Мобильный избиратель». В общей сложности в ДЭГ будет задействовано восемь государственных цифровых систем, подсчитал член ЦИК Евгений Колюшин.
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Президент РФ Владимир Путин выступил с речью на заседании Совета законодателей. Он отметил успешную работу парламентариев по вопросам военной операции на Украине и поддержки военнослужащих. По его словам, работа федерального и региональных парламентов стала более «зрелой и профессиональной».
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СМИ: в Италии одобрили декрет о продлении военных поставок Киеву на год. По словам министра обороны страны Гуидо Крозетто, Рим решил "встать на сторону уважения международного права с целью достижения справедливого и прочного мира".
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